В Хабаровском крае увеличат грузопоток через речные пункты пропуска до 2 млн тонн в год

Министр экономического развития Виктор Калашников отметил, что потенциал грузоперевозок по этим направлениям высок

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Поток грузов через пункты пропуска "Покровка" и "Хабаровск" в Хабаровском крае в направлении Китая увеличат до 2 млн тонн в год. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников.

"За первое полугодие 2023 года через пункты пропуска "Покровка" и "Хабаровск" перевезено свыше 38 тыс. тонн грузов. На экспорт идет продукция лесопромышленного и агропромышленного комплекса, импортируются машины, оборудование, запчасти, так называемый инвестиционный импорт. Потенциал грузоперевозок по этим направлениям высок. Готовы перевозить не менее 2 млн тонн грузов ежегодно", - сказал Калашников.

Международное речное грузовое сообщение по Амуру по направлениям из Хабаровска в китайские города Фуюань и Тунцзян возобновилось в навигацию этого года благодаря взаимодействию с Народным правительством провинции Хэйлунцзян, сказал Калашников. По направлению от Покровки до Жаохэ на реке Уссури - зимой.

Зампред сообщил, что региональные власти совместно с КНР работают над расширением грузопотоков. "В частности, это проработка вопроса по увеличению номенклатуры экспортно-импортных грузов, ввозимых через пункты пропуска. Налаживается процесс оснащения необходимой инфраструктурой для перевозок в том числе и опасных грузов через пункт пропуска "Покровка" - "Жаохэ". Уже есть договоренность по перевозке фенолформальдегидной смолы для нужд предприятия "Технониколь Дальний Восток", - сказал Калашников.

Вопросы развития торгово-экономической кооперации дальневосточных регионов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и другими обсуждаются на сессиях Восточного экономического форума (ВЭФ), объединенных темой "Международное сотрудничество в изменившемся мире".

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.