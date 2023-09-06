"Алроса-газ" построит установку комплексной подготовки газа для Новоленской ТЭС

Строительство начнется в 2024 году, сообщили в компании

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Алроса-Газ" (входит в "Алроса") построит установку комплексной подготовки газа на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении для газоснабжения Новоленской ТЭС "Интер РАО". Объем инвестиций в проект - более 18 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Проектируемый комплекс подготовки газа будет расположен в 5,5 км восточнее села Тас-Юрях в Мирнинском районе Якутии. Его строительство начнется в 2024 году. Ввод в эксплуатацию планируется в 2027 году. Мощность установки составит 4 млн куб. м/сутки", - сообщили в компании. Там добавили, что с Новоленской ТЭС мощностью 550 Мвт, которую построят в Ленском районе Якутии, ее свяжет 200-километровый газопровод.

В "Алросе" отметили, что стоимость новой установки оценивается более чем в 10 млрд рублей, а еще 8,6 млрд рублей планируется направить на модернизацию газодобывающих мощностей.

Группа "Интер РАО" 30 августа приступила к строительству Новоленской ТЭС в Якутии мощностью 550 МВт.