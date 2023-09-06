Кабмин утвердил механизм реализации регуляторных соглашений в электроэнергетике

Согласно подготовленному ФАС постановлению, такие соглашения заключаются между территориальными сетевыми организациями и региональными тарифными органами и согласовываются с антимонопольным ведомством

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство утвердило механизм реализации регуляторных соглашений в электроэнергетике. Согласно подготовленному ФАС России постановлению, регуляторные соглашения заключаются между территориальными сетевыми организациями и региональными тарифными органами и согласовываются с антимонопольным ведомством, говорится в сообщении ФАС.

При заключении таких соглашений организация обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии, достичь плановых показателей и реализовать инвестиционную программу, в то время как регулирующий орган должен устанавливать долгосрочные тарифы.

Среди прочего, документ устанавливает порядок индексации тарифов, различные обязательства территориальных сетевых организаций и организации по управлению общероссийской электрической сетью. Срок действия соглашений - не менее пяти лет.

Согласование регуляторных соглашений с ФАС России позволит предотвратить необоснованный рост цен на электроэнергию, считают в службе. Заключение регуляторных соглашений повысит прозрачность и эффективность тарифного регулирования, а также позволит стимулировать сетевые компании к сокращению издержек, которые оплачивает потребитель. Новый подход к регулированию обеспечит предсказуемость уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии в долгосрочной перспективе, отмечается в сообщении.

Кроме того, установление долгосрочных тарифов может повысить инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли и качество электроснабжения. При заключении регуляторного соглашения также будет использоваться принцип "тариф в обмен на инвестиции", при котором тариф не повышается, а происходит внутреннее перераспределение в структуре его затрат, отметили в ФАС.