Приставы Прикамья арестовали более 1 тыс. объектов недвижимости АО "Метафракс кемикалс"

Под арестом также оказались более 100 транспортных средств компании

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы ГУ ФССП России по Пермскому краю арестовали более 1 тыс. объектов недвижимости АО "Метафракс кемикалс" и более 100 транспортных средств компании, исполняя определение Арбитражного суда Прикамья по делу об истребовании в пользу РФ обыкновенных акций компании из чужого незаконного владения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во исполнение определения Арбитражного суда Пермского края судебные приставы наложили арест на имущество АО "Метафракс кемикалс". В общей сложности аресту подвергнуто 1 173 объекта недвижимости и 123 транспортных средства", - сообщили в управлении ФССП, отметив, что основная часть подлежащего аресту имущества находится в городе Губахе, в Перми арестованы принадлежащие предприятию нежилые помещения, расположенные по адресу: ул. Советская, 67, а также три иномарки представительского класса.

Ранее Арбитражный суд Пермского края провел предварительное заседание по иску Генпрокуратуры России об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде обыкновенных акций компании "Метафракс кемикалс" из чужого незаконного владения. Ответчиками по делу выступают "Метахолдинг", "Тольяттихимбанк" и "Метафракс трейдинг". По решению суда руководству компании запрещено принимать решения о выплате дивидендов и совершать какие-либо действия, ухудшающие положение сотрудников предприятия. По данным надзорного органа, предприятие имеет стратегическое значение для страны, и оно было приватизировано без согласия правительства РФ. Основное заседание суда по делу назначено на 8 сентября.

АО "Метафракс Кемикалс" является головным предприятием "Метафракс Групп", оно расположено в городе Губахе Пермского края. В состав группы также входит компания "Метадинеа" с площадками в Пермском крае, Московской области и городе Кремсе (Австрия). Кроме того, "Метафракс групп" включает в себя индустриальный парк "Карболит" (Московская область), трейдинговые компании в России, Швейцарии, Южной Корее и другие предприятия. "Метафракс кемикалс" при этом является одним из крупнейших производителей метанола и формалина в России, занимается производством формальдегида и синтетических смол.