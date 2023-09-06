Новая Зеландия пересмотрит торговую стратегию из-за темпов восстановления экономики КНР

По словам премьер-министра Криса Хипкинса, ситуация в Китае сказалась на ценах на молочную продукцию островного государства, которая "очень важна для новозеландской экономики"

СИДНЕЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии планируют провести диверсификацию торговли, поскольку хотят избежать негативных последствий от медленных темпов роста экономики Китая. С таким утверждением выступил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

"Восстановление китайской экономики, которое проходит медленнее, чем ожидалось, повлияло на Новую Зеландию <...>. Это одна из причин, по которой наше правительство уделяет большое внимание диверсификации торговли", - сказал Хипкинс в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, ситуация в КНР сказалась на ценах на молочную продукцию островного государства, которая "очень важна для новозеландской экономики". Как пишет Bloomberg, спрос на молочные продукты в Китае ослабевает из-за значительного объема таких товаров в стране. В августе крупнейшая новозеландская компания - экспортер молочной продукции Fonterra Cooperative Group заявила, что в этом сезоне ее выплаты местным поставщикам могут быть на 17% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Причиной стало сокращение закупок у китайских покупателей.

Премьер Новой Зеландии в этой связи высказался за развитие отношений островного государства с Индией. "После заключения торговых сделок с Великобританией и ЕС в этом году, следующей моей целью будет возглавить делегацию на уровне премьер-министра в Индию в первые 100 дней работы нового правительства", - сказал он.

Ранее Хипкинс обнародовал приоритеты экономического развития своей Лейбористской партии в преддверии всеобщих выборов, которые назначены на 14 октября. Среди планов лейбористов значится расширение экспортных возможностей при помощи большего числа соглашений о свободной торговле.

В июле Китай и Новая Зеландия выразили готовность активизировать сотрудничество в области торговли, электронной коммерции и экологического развития, а также в сельском хозяйстве.