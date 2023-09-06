Минфин и Мосбиржа будут работать над предотвращением агрессивных игр на бирже

Заместитель министра финансов РФ Филипп Габуния назвал одной из особенностей последнего времени "геймификацию определенных ниш"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин и Московская биржа будут работать над предотвращением практик геймификации на российском фондовом рынке с разгоном цен в малоликвидных акциях, заявил заместитель министра финансов РФ Филипп Габуния на форуме РБК "Capital markets: Россия".

"Одна из особенностей последнего времени - геймификация определенных ниш. Не могу сказать, что это массовое явление, но оно набирает обороты, и мы обращаем на это внимание. Когда у нас в эшелонах, где не очень большая ликвидность, инвесторы начинают играть в игру "Давайте разгоним бумагу, кто первым выпрыгнет". Биржа - это не казино, и мы совместно с Московской биржей будем работать, чтобы подобные практики прекращались", - сказал Габуния.

Он добавил, что в министерстве надеются на удлинение горизонта инвестирования на российском рынке. "Нам важно, чтобы наш рынок акций прежде всего был достаточно стабильным <…> и выполнял функции рынка - формирование правильной цены [активов]", - подчеркнул Габуния.