6 сентября, 10:32,
обновлено 6 сентября, 10:39

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005

Министерство ранее анонсировало проведение аукционов по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005 с погашением 11 мая 2033 года и ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ признало аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005 несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Об этом сообщает министерство.

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска № 52005RMFS 6 сентября 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Минфин анонсировал проведение 6 сентября аукционов по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005 с погашением 11 мая 2033 года и ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. 

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