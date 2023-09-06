Минэнерго Украины прокомментировало информацию о готовности ТЭС к зиме на 30%

По словам советника главы ведомства Елену Зеркаль, украинские ТЭС только на треть готовы к зиме

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что теплоэлектростанции (ТЭС) Украины готовы к зиме на 30%, не соответствует действительности. Об этом заявили в украинском Минэнерго.

В среду издание "Страна" со ссылкой на советника главы ведомства Елену Зеркаль сообщило, что украинские ТЭС только на треть готовы к зиме.

"Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины. Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", - проинформировало Минэнерго в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду сообщал, что на ставке верховного главнокомандующего обсудил подготовку энергосистемы к зиме и план защиты объектов критической инфраструктуры.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если не будет новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры. В августе глава Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский признал, что успешное прохождение отопительного сезона в стране находится под угрозой срыва, так как восстановлено менее 2% поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. В компании "Укрэнерго" заявляли о невозможности восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу отопительного сезона.

В офисе президента признавали, что предстоящая зима окажется для энергетической системы страны гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в этой связи призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.