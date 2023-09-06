Несколько компаний из IT и сельского хозяйства готовятся к IPO на Мосбирже

Председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов сообщил, что количество планирующих выйти на IPO измеряется "штуками, а не десятками"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Несколько компаний из IT и сельского хозяйства до конца 2023 года могут выйти на IPO на Московской бирже. Об этом рассказал журналистам председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов.

"До конца этого года достаточно много небольших компаний готовятся к IPO", - сказал он на форуме РБК "Capital markets: Россия".

В основном это компании из сфер IT и сельского хозяйства. Швецов уточнил, что количество планирующих выйти на IPO измеряется "штуками, а не десятками".

"Вопрос - насколько того free float и ограничения волатильности последующих торгов будет достаточно, чтобы не скомпрометировать этот инструмент. И все-таки мы будем позиционировать, что IPO - это инвестиция на удержание", - добавил он.