Глава МЭА спрогнозировал прохождение пика спроса на нефть до 2030 года

Кроме того, Фатих Бирол выступил за развитие альтернативной энергетики

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Максимальный уровень спроса на нефть в мире будет пройден до 2030 года. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью газете Le Monde.

"Мировой спрос на нефть в ближайшие годы не будет сильно расти из-за перехода на зеленую энергетику, - сказал Бирол. При этом мы предполагаем, что пик спроса на нефть будет пройден до 2030 года".

Вместе с тем Бирол выступил за развитие альтернативной энергетики. По его словам, в частности, страны Африки могут обеспечить 95% потребностей в электричестве за счет возобновляемых источников, используя энергию солнца, ветра и воды.

"Солнечная энергия является наименее затратной, в том числе в Африке", - отметил глава МЭА. Однако, указал Бирол, она используется в этих странах недостаточно активно. "На континенте, где проживает больше 1 млрд человек, производство солнечной энергии вдвое меньше, чем на территории одних только Нидерландов", - отметил глава МЭА.

По его оценке, развитие энергетики в Африке потребует инвестиций в размере около €23 млрд в год.