Объем ФНБ на 1 сентября составил 13,7 трлн рублей

Объем ликвидных активов фонда составил 7,251 трлн рублей, сообщил Минфин

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13,7 трлн рублей, или 9,1% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, сообщается на сайте Минфина РФ.

"По состоянию на 1 сентября 2023 года объем ФНБ составил 13,703 трлн рублей, или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год <…>, что эквивалентно $142,853 млрд", - говорится в сообщении.

На 1 сентября объем ликвидных активов ФНБ составил 7,251 трлн рублей (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). "По состоянию на 1 сентября 2023 года объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 7,252 трлн рублей, или $75,59 млрд (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год)", - уточнили в Минфине.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2022 года по 31 августа 2023 года составила $87,1 млн, что эквивалентно 8,354 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 января по 31 августа 2023 года в совокупности составили 2,308 трлн рублей.

В августе из средств ФНБ было продано 385,2 млн юаней и 570,2 кг золота для финансирования дефицита федерального бюджета.

На счетах ФНБ в ЦБ размещено 5,224 млрд евро, 279,77 китайских юаней, 508,27 тонны золота в обезличенной форме и 6,775 млрд рублей.