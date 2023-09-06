Страховщики оценили ущерб от погромов во Франции в конце июня в €730 млн

Всего было подано 15 600 заявлений

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Французские страховые компании получили заявления на возмещение ущерба после беспорядков, которые прошли в стране в конце июня - начале июля, на общую сумму €730 млн. Об этом говорится в заявлении страховой федерации Франции France Assureurs.

"Общая стоимость заявленных в связи с беспорядками в конце июня претензий была переоценена и составила €730 млн", - сказано в тексте.

Отмечается, что всего было подано 15 600 заявлений. При этом 65% страховых случаев приходится на собственность предпринимателей, тогда как 27% - на имущество местных властей. 6% приходится на транспортные средства, а остальные 2% - на прочий ущерб личному имуществу.

11 июля федерация заявила, что ущерб от беспорядков обойдется страховщикам в €650 млн.

Ранее движение предпринимателей Франции (MEDEF) оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. По словам министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, участники погромов с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.

Беспорядки во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка, был взят под стражу. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. За различные нарушения было задержано около 4 тыс. участников беспорядков.