Совет директоров "Газпрома" 13 сентября не будет рассматривать покупку собственных акций

В компании ранее сообщали, что совет директоров 13 сентября планирует обсудить согласование приобретения ПАО "Газпром" акций

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 13 сентября не планирует рассматривать покупку собственных акций холдинга или акций ОГК-2, сообщили журналистам в управлении информации "Газпрома".

"13 сентября совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрит вопрос "О согласовании приобретения ПАО "Газпром" акций". Отметим, что речь не идет о приобретении ПАО "Газпром" собственных акций или акций ПАО "ОГК-2", - сказали в компании.

Накануне появилось сообщение компании о том, что совет директоров "Газпрома" 13 сентября планирует обсудить согласование приобретения ПАО "Газпром" акций.

Ранее сообщалось, что генерирующая компания ОГК-2 проведет 10 октября собрание акционеров по вопросу допэмиссии 48,283 млрд акций.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).