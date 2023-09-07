Байден намерен отменить выданные при Трампе лицензии на добычу углеводородов на Аляске

Американский президент отметил, что эти меры помогут сохранить арктические земли и дикую природу

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен отменить выданные предыдущей американской администрацией во главе с Дональдом Трампом разрешения на аренду федеральных земель в штате Аляска для разработки нефтяных и газовых месторождений. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В свете того, что из-за климатического кризиса температура в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в других частях мира, мы обязаны защитить этот ценнейший регион на все времена", - отмечается в документе. По словам Байдена, "отмена всех оставшихся договоров аренды для добычи нефти и газа в Арктическом заповеднике, заключенных при предыдущей администрации, и охрана более 13 млн акров в западной части Арктики поможет сохранить арктические земли и дикую природу". Байден заверил, что его администрация "продолжит предпринимать решительные шаги" в свете изменения климата на планете.

Речь идет об "отмене семи оставшихся разрешений", уточнило Министерство внутренних дел. Это ведомство в США не является силовым, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, курируя различные программы, связанные с коренными жителями. Кроме того, министерство заявило, что запретит добычу углеводородов на значительной территории северной части штата Аляска.

Байден еще во время кампании перед выборами президента США в 2020 году заявлял о планах полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После прихода к власти он ввел мораторий на аренду федеральных земель с этой целью. Власти некоторых штатов оспорили эту меру в суде.