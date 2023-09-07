В Москве приостанавливали работу аэропорта Домодедово

В настоящее время аэропорт работает штатно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Работа аэропорта Домодедово приостанавливалась сегодня ночью с 02:33 до 04:15 мск, сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщил представитель Домодедово.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02:33 до 04:15. В период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - отметил он.

Ночью Киев пытался атаковать тремя беспилотниками самолетного типа объекты на территории Российской Федерации, один уничтожен средствами ПВО над Московской областью, еще два - над Ростовской, сообщили в Минобороны России.