Китай в январе - августе нарастил импорт нефти на 14,7%

Он составил 378,55 млн тонн

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китай в январе - августе увеличил объемы импорта нефти на 14,7%, до 378,55 млн тонн, а газа - на 9,4%, до 77,7 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Стоимость закупок нефти снизилась на 10,7%, до $218,16 млрд, газа - на 0,9%.

Отдельно в августе Китай импортировал 52,8 млн тонн нефти и 10,9 млн тонн газа, что больше по сравнению с июлем на 20,9% и 5,3% соответственно.

В январе - августе КНР значительно нарастила импорт угля. Объем импорта этого вида топлива вырос на 82%, до 305,5 млн тонн. В денежном выражении закупки за рубежом увеличились на 35%, до $35,7 млрд.

В августе Китай импортировал 44,3 млн тонн угля, что на 12,9% больше, чем в июле.