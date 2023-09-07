Контракты с компаниями США по проекту первой польской АЭС доработают на следующей неделе

В строительстве АЭС Польша рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза, отметила представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Тшечаковская

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Контракты с американскими компаниями Bechtel и Westinghouse по созданию инженерного проекта первой в Польше АЭС будут окончательно доработаны в США на следующей неделе. Об этом агентству РАР сообщила представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Тшечаковская.

"Фирма Polskie Elektrownie Jadrowe проведет окончательные переговоры с консорциумами Bechtel и Westinghouse, касающиеся инженерных работ по проекту АЭС. Последние ключевые с точки зрения правительства элементы контрактов будут обсуждаться на переговорах в США на будущей неделе", - сказала она.

Чиновница подтвердила, что в строительстве АЭС Польша рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза. "Еще в сентябре мы планируем посетить Брюссель и обсудить систему поддержки этого проекта", - пояснила она.

В феврале государственная компания Polskie Elektrownie Jadrowe подписала соглашение с Westinghouse о проектных работах по строительству первой польской АЭС. Строительство должно начаться в 2026 году. Предполагается, что первый из трех реакторов будет запущен в 2033 году. Станция должна быть построена неподалеку от населенного пункта Хочево в Поморском воеводстве. Стоимость строительства оценивается в 100 млрд злотых (около $25 млрд).