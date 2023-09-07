В Душанбе открылся международный туристический форум стран СНГ

Форум посвящен выработке совместных решений в области поездок и путешествий

ДУШАНБЕ, 7 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Новый этап сотрудничества государств - участников СНГ в сфере туризма", посвященный выработке совместных решений в области поездок и путешествий, открылся в Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ Манучехр Ходжазода, одной из основных проблем сферы туризма в странах Содружества остается отсутствие единого предложения. "Характерным для международного туризма нашего региона является то, что он не представлен как единый туристический продукт. <...> Другим важным аспектом является формирование туристического имиджа региона с учетом географических условий, обычаев народов, логистики и способов информирования" - сказал он на пленарной сессии форума.

Генеральный секретарь - руководитель секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что законодательные органы стран Содружества продолжают работу для создания необходимой правовой базы в этой сфере. "Эффективная разработка модельных законов в сфере международного туризма и обеспечение всех участников туристического рынка адекватными и актуальными инструментами - вот наша задача, решением которой мы заняты с коллегами из парламентов и других государственных органов стран СНГ с привлечением профессиональных объединений, ассоциаций, представителей коммерческих организаций и экспертов", - сказал он.

Заместитель премьер-министра Таджикистана Матлубахон Сатториен сообщила, что туризм играет важную роль в формировании ВВП, и добавила, что власти республики объявили это приоритетным направлением экономической политики государства.

Туристический форум в Душанбе проходит 7-8 сентября, в нем участвуют представители туристической индустрии, а также органов власти стран Содружества. Темами панельных сессий форума стали создание совместных туристических продуктов, цифровизация туристических услуг, а также развитие туристических кластеров. Также в рамках форума планируется открытие выставки "Душанбе - туристический город".