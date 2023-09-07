Ozon открывает в Подмосковье новый логистический комплекс с инвестициями в 4 млрд рублей

Старт операций запланирован на 18 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon запускает в Московской области новый логистический комплекс, собственные инвестиции компании в открытие объекта составили порядка 4 млрд рублей, говорится в сообщении Ozon.

"Маркетплейс Ozon запускает новый фулфилмент-центр на территории рабочего поселка Обухово в Московской области. Складской комплекс площадью хранения более 23 тыс. кв. м обеспечит размещение 14 млн товаров разных категорий и создаст около 1,2 тыс. новых рабочих мест в регионе. <…> Собственные инвестиции компании в открытие объекта составили около 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Компания в августе запустила в Обухово сортировочный центр, а в четверг объявляет об открытии записи на поставки в новый фулфилмент-центр на территории комплекса. Старт операций запланирован на 18 сентября. В течение двух месяцев Ozon запустит еще две очереди объекта и увеличит его общую площадь до 86 тыс. кв. м.

Логистический комплекс позволяет обеспечивать полный цикл движения онлайн-заказов, от приема товаров разных категорий для размещения до формирования посылок. В день логистический хаб способен обработать более 430 тыс. заказов. Основная часть инвестиций компании была направлена на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства.

"С запуском логистической фабрики в Ногинске наша логистическая инфраструктура в Московской области приблизится к 800 тыс. кв. м", - отметил гендиректор Ozon Fulfillment Александр Гейль, слова которого приводятся в сообщении.

Ozon - одна из крупнейших интернет-компаний в России. На маркетплейсе представлено свыше 200 млн товарных наименований в более 20 категориях. Оборот от продаж (GMV, включая услуги) Ozon по итогам 2022 года увеличился на 86% по сравнению с предыдущим годом и составил 832,2 млрд рублей. Кроме России, компания также присутствует в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.