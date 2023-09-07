Белоруссия уточнила механизмы исполнения обязательств по еврооблигациям

Согласно соответствующему документу, в частности, уточнили, что исполнение обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях производится в пользу держателей, которые приобрели ценные бумаги до 6 сентября 2022 года, и не относятся к резидентам недружественных стран

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Совет министров и Национальный банк Белоруссии совместным постановлением внесли изменения в порядок выплат по еврооблигациям в рублях, утвержденный в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, уточнено, что исполнение обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях производится в пользу держателей, которые приобрели ценные бумаги до 6 сентября 2022 года, и не относятся к резидентам недружественных стран. Также указанные держатели должны обеспечить перевод облигаций при их погашении на счет министерства финансов в депозитарии-нерезиденте.

"Постановление в его новой редакции предусматривает три возможных способа получения выплат по еврооблигациям (по выбору владельца): обмен на внутренние государственные облигации, выкуп с дисконтом, получение выплат по еврооблигациям в белорусских рублях", - уточняет Минфин страны.

При этом уточняется, что указанный порядок разработан и применяется "по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка как финансового агента правительства Республики Беларусь, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех владельцев еврооблигаций".

Ранее белорусские власти отказались обслуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов". Также белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам был обеспечен для платежного агента - Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск уже несколько раз провел расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.