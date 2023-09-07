Росавиация взяла на особый контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines из Египта в Москву

Авиакомпания не смогла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов, отметили в агентстве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Росавиация взяла на особый контроль выполнение рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эш-Шейха в Москву. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Вопрос выполнения полетов египетской авиакомпании Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эш-Шейх - Москва и обратно взят на особый контроль Росавиации, - отмечается в сообщении. Агентство добавила, что авиакомпания получила указания обеспечить пассажиров напитками и едой, а также предоставить гостиницы.

В Росавиации пояснили, что из-за неисправности самолета Red Sea Airlines не смогла почти за двое суток перевезти российских туристов. "Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда", - пояснили в Росавиации.

Туристы были размещены в гостинице за счет авиакомпании. Также размещение в гостинице было предложено и тем пассажирам, у которых задержался и вылет из Москвы.

"Авиакомпанией приняты меры по устранению неисправности самолета и она приступила к полетам. Российские туристы в настоящее время вылетели из Шарм-эш-Шейха в Москву (Шереметьево). Прибытие рейса ожидается в 12:48 мск", - отметили в Росавиации, добавив, что этим же самолетом отдыхающих доставят в Шарм-эш-Шейх. Время вылета из Шереметьево запланировано на 13:40 мск при условии, что компании не потребуется дополнительного времени на подготовку.