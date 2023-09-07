НЛМК продал свое сортовое подразделение структуре владельца ПМХ

По данным ЕГРЮЛ, 100% компании "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет НЛМК" принадлежит ООО "Промсорт"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Группа НЛМК продала свое сортовое подразделение структуре владельца Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), следует из данных ЕГРЮЛ.

По данным реестра, 100% компании "НЛМК-Калуга" (владеет "НЛМК-сорт" и "НЛМК-метиз") и "Вторчермет НЛМК" принадлежит ООО "Промсорт", структура владельца ПМХ Евгения Зубицкого.

Соответствующие изменения внесены в реестр 6 сентября.

ТАСС направил соответствующий запрос в НЛМК.

В феврале газета "Ведомости" писала, что группа НЛМК продает собственные заводы на Урале и в Калужской области, а возможными претендентами на покупку являются Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) и компания "Новосталь-М". Источник издания в компании - покупателе продукции НЛМК оценивал стоимость продаваемых активов в 75-100 млрд рублей, исходя из того, что ранее НЛМК предлагал купить только уральские заводы за 50 млрд рублей.