7 сентября, 09:23

Жапаров сменил руководителя Национального агентства по инвестициям Киргизии

Причины кадровых решений не указаны

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров сменил руководителя Национального агентства по инвестициям при президенте Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент подписал распоряжение, согласно которому Темиралиев Умбриэль Темиралиевич освобожден от занимаемой должности директора Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Новым руководителем этой структуры назначен Талантбек Иманов.

Причины кадровых решений Жапарова не указаны. 

Теги:
КиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация