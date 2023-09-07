Жапаров сменил руководителя Национального агентства по инвестициям Киргизии

Причины кадровых решений не указаны

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров сменил руководителя Национального агентства по инвестициям при президенте Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент подписал распоряжение, согласно которому Темиралиев Умбриэль Темиралиевич освобожден от занимаемой должности директора Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Новым руководителем этой структуры назначен Талантбек Иманов.

Причины кадровых решений Жапарова не указаны.