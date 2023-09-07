В IfW отметили, что Европа значительно обогнала США по объемам финансовой помощи Украине

По данным исследования Института мировой экономики в Киле, общий объем обязательств европейских доноров на конец июля 2023 года составляет €156 млрд по сравнению с менее чем €70 млрд от Соединенных Штатов

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Европа удвоила объемы финансовой помощи Киеву до 156 млрд и впервые с начала украинского конфликта обогнала США по данному показателю. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные Институтом мировой экономики в Киле (IfW).

"Общий объем обязательств европейских доноров (в ЕС и за его пределами) [по состоянию на конец июля 2023 года] составляет €156 млрд по сравнению с менее чем €70 млрд от США", - говорится в заявлении института. Таким образом, впервые с начала боевых действий на Украине "Европа явно обогнала США по объему помощи, обещанной Киеву, причем общая сумма европейских обязательств теперь вдвое выше", поясняют исследователи.

Согласно заявлению IfW, такой рост обусловлен решением Евросоюза о предоставлении украинской стороне нового пакета помощи в размере €50 млрд в период с 2024 по 2027 год, который глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала в середине июня. Кроме того, эта цифра включает новые многолетние обязательства отдельных европейских стран. Речь, в частности, идет о четырехлетнем пакете военной поддержки от Германии на сумму €10,5 млрд, а также о "Программе поддержки Нансена", в рамках которой Норвегия планирует выделить Украине €6,6 млрд в течение следующих пяти лет. Дания, Великобритания, Швейцария, Швеция, Португалия и Литва также намерены предоставить украинскому правительству долгосрочные гранты и кредиты, уточняет институт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в среду, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. По его словам, часть средств будет направлена на поддержку военных потребностей Украины в долгосрочной перспективе. По данным американского внешнеполитического ведомства, с конца февраля 2022 года Вашингтон выделил военную помощь Киеву на $43,2 млрд, гуманитарную помощь - на $2,9 млрд и направил $20,5 млрд в виде бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка.

Ранее Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.