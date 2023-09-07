В Ростове планируют к 2025 году выпустить 50 беспилотных систем для самосвалов

По словам руководителя проекта Александра Бондарева, уникальность разработки заключается в возможности ее установки на любой вид техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Около 50 механизмов, которые устанавливаются на систему управления грузовиком и позволяют управлять машиной в дистанционном режиме, выпустят в Ростове-на-Дону к 2025 году. Первый опытный образец беспилотного грузового автомобиля проходит испытания и отладку, сообщил ТАСС руководитель проекта по созданию автоматизированных систем беспилотных перевозок тяжелых грузов Александр Бондарев.

"Создается отдельный роботизированный механизм, который устанавливается на систему управления грузовиком и позволяет управлять машиной в дистанционном режиме. Мы предлагаем потребителю беспилотный грузовой автомобиль с автономностью четвертого уровня, который предполагает, что транспортное средство способно перемещаться автономно, но сохраняет возможность переключения в ручной режим управления. Планируем к 2025 году выпустить около 50 систем для беспилотных самосвалов, чтобы автоматизировать основной парк техники у потребителя и масштабировать решения для других нужд. В первую очередь такие машины будут работать на сложных и удаленных участках, в условиях крайнего Севера, где плохие дороги, плохая видимость, запыленность", - сказал Бондарев.

По его словам, уникальность разработки заключается в возможности ее установки на любой вид техники, даже с механической коробкой передач. Также беспилотный самосвал дополнительно оснащен четырьмя контурами безопасности, предупреждающими любые нештатные ситуации. Разработка позволит наладить бесперебойную работу в любую погоду благодаря единой платформе управления, дистанционного мониторинга и диспетчирования. Задача разработчиков - создать автопарк техники, которая будет в беспилотном режиме с высокой точностью перевозить грузы, а также осуществлять загрузку и разгрузку, уточнил Бондарев.

В дальнейшем специалисты планируют разработать автоматизированную систему управления для фронтальных погрузчиков, чтобы автоматизировать полный производственный цикл. Предполагается, что беспилотные грузовики будут наиболее востребованы в горнодобывающей и строительной отраслях.

Разработку беспилотного самосвала проводит ООО "Кан-вэй" совместно с Донским государственным техническим университетом в рамках межрегионального научно-образовательного центра Юга России и реализации программы академического развития "Приоритет 2030".