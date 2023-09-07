В Росавиации заявили о готовности авиакомпаний к зимнему сезону

По данным ведомства, дефицита провозных мощностей для туристических перевозок не будет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании готовы к зимнему сезону. Дефицита провозных мощностей для туристических перевозок не будет. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам совещания замглавы Росавиации Владимира Потешкина с ведущими перевозчиками.

"Готовность российских авиакомпаний к осуществлению полетов в зимний сезон высокая, большинство из них уже приступило к продаже авиаперевозок. По оценкам авиакомпаний, дефицит провозных емкостей для обеспечения туристических направлений в предстоящем сезоне расписания ИАТА отсутствует", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в Росавиации добавили, что за прошедшие восемь месяцев 2023 года пассажиропоток авиакомпаний РФ увеличился на 12% и достиг 70,8 млн пассажиров по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года.

По итогам летнего сезона Потешкин поставил авиакомпаниям задачу "сделать анализ произошедших сбойных ситуаций и провести дополнительную работу по повышению уровня безопасного и качественного обслуживания пассажиров".