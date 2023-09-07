В Мордовии планируют создать федеральный биотехнологический центр

В 2023 году регион планирует войти в программы "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы"

ТАСС, 7 сентября. В Мордовии рассчитывают создать федеральный биотехнологический центр для обеспечения лекарственной безопасности страны, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"В наших планах создать федеральный биотехнологический центр, потому что при подготовке лекарств не все разработки можно пока сделать в России. Но у нас есть четкий план, мы его согласовали с Минпромторгом, с Миннауки Российской Федерации, я был у Валерия Николаевича Фалькова, и в программы "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы" мы будем входить в этом году. Это позволит нам обеспечить лекарственную безопасность страны. Тем более 16 млрд [рублей] мы за короткий период вложили в фармацевтику, это одно из наших основных направлений", - сказал Здунов.

По его словам, фармацевтика - одна из ключевых отраслей экономики Мордовии. Сейчас в регионе производят субстанции для изготовления антибиотиков и противовирусных препаратов. В Саранске расположен завод "Биохимик", который входит в группу компаний "Промомед". Предприятие работает в соответствии со стандартами GMP.