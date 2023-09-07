Bloomberg: глава ЕК потребует от ОАЭ ограничить реэкспорт санкционных товаров в РФ

По данным агентства, речь идет о недопущении ввоза в Россию товаров и технологий, которые она могла бы "использовать в военных целях"

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена потребовать от президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на саммите G20 ввести ограничения на реэкспорт подсанкционных товаров в Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Оно уточняет, что речь идет о недопущении ввоза в РФ товаров и технологий, которые она могла бы "использовать в военных целях". Власти ОАЭ заявили в ответ на просьбу Bloomberg прокомментировать эти сведения, что страна не вводила санкции против России, однако придерживается международных соглашений с такими странами, как США.

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали 1 июня 2018 года декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Объем торговли между Россией и ОАЭ увеличивается последние несколько лет. Так, товарооборот между Москвой и Абу-Даби по итогам 2022 года вырос на 68%, до $9 млрд, сообщал в феврале 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.