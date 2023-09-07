Dongfeng Motor отзовет 1,18 млн авто из-за дефекта в системе выхлопных газов

Как отметило Государственное управление по регулированию рынка КНР, дефект может негативно повлиять на работу системы освещения и зажигания

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor с конца 2023 года отзовет 1,18 млн автомобилей из-за неисправности вакуумного клапана переключения системы управления рециркуляцией выхлопных газов. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Как уточняется в уведомлении, опубликованном на сайте ведомства, отзыву подлежат некоторые автомобили Dongfeng Nissan - модели X-Trail, Qashqai и Teana 7, сошедшие с конвейера с 23 июля 2018 года по 26 сентября 2021 года. Как отмечается, дефект может негативно повлиять на работу системы освещения и зажигания.

Dongfeng Motor с 30 декабря планирует приступить к проведению бесплатного ремонта машин, у которых была выявлена указанная неисправность.

По данным китайской таможни, КНР рекордными темпами наращивает экспорт легковых автомобилей в Россию: в январе - июле поставки увеличились в годовом исчислении в 5,7 раза, превысив 405 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель повысился в 7,5 раза, до $5,65 млрд.