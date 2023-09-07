7 сентября, 14:28,
обновлено 7 сентября, 14:48

Лавров назвал ритмичным развитие проекта строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш

По словам главы МИД РФ, в октябре на АЭС начнется загрузка ядерного топлива

ДАККА, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство атомной электростанции "Руппур" в Бангладеш является флагманским совместным проектом, который успешно реализуется, и в октябре на АЭС начнется загрузка ядерного топлива. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

"Наш флагманский совместный проект - строительство АЭС "Руппур" на территории Бангладеш, - отметил он. - Сегодня мы констатировали, что проект реализуется ритмично, в соответствии с графиком, и в октябре уже ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБангладешРоссия
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