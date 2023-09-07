МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене из-за критики покупки газа у России

Мартин Зельмайр считает, что Австрия, будучи богатой страной, может обойтись и без поставок топлива из РФ

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. МИД Австрии вызвал представителя Еврокомиссии в республике Мартина Зельмайра из-за его слов о том, что Вена ежедневно платит "кровавые деньги", покупая газ у России. Об этом сообщает издание Presse.

В среду на открытии международной выставки современного искусства в Вене Зельмайр заявил, что "55% газа Австрия по-прежнему покупает у России". "Меня поражает, что каждый день вместе с оплатой счетов за газ в Россию посылают кровавые деньги", - сказал он.

Зельмайр считает, что Австрия, будучи богатой страной, может обойтись и без поставок топлива из РФ.

Оппозиционная Австрийская партия свободы призвала канцлера Карла Нехаммера потребовать от Еврокомиссии отозвать Зельмайра из страны. Министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер назвала слова представителя ЕК "несерьезными и контрпродуктивными". Она отметила, что Австрия принимает меры для сокращения энергетической зависимости от России, в то время как импорт сжиженного газа из РФ в ЕС в этом году вырос на 40% по сравнению с прошлым.

Нехаммер ранее заявлял, что покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения, но необходимо для обеспечения энергобезопасности страны.