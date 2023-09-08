Эксперты считают, что Индия вряд ли сократит закупки нефти из РФ в ближайшее время

По данным совместного исследования "Деловой России" и "Яков и партнеры", российско-индийская торговля в 2022 году выросла более чем в три раза - до $39 млрд

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Индия в ближайшее время вряд ли сократит импорт российской нефти, считают авторы совместного исследования консалтинговой компании "Яков и партнеры" и общероссийской общественной организации "Деловая Россия", опубликованного в преддверии Восточного экономического форума.

"Импорт нефти в Индию из России достиг пика в декабре 2022 года и вряд ли сократится в ближайшее время в сложившейся геополитической обстановке", - говорится в исследовании.

Как отмечают авторы, российско-индийская торговля в 2022 году выросла более чем в три раза, до $39 млрд, в основном за счет роста импорта российской нефти. В частности, по данным министерства торговли и промышленности Индии, которые приводятся в исследовании, объем поставок нефти и нефтепродуктов из РФ в Индию в денежном выражении вырос в 2022 году до более чем $24 млрд с $3,5 млрд годом ранее.

По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на нефть в Индии к 2050 году вырастет почти на 80%, до 8,3 млн баррелей в сутки (б/с) с 4,7 млн б/с в 2021 году, на газ - почти в три раза, с 66 до 170 млрд куб. м. Поставки нефти, нефтепродуктов и угля из России могут удовлетворить растущие потребности Индии в энергии, отмечают эксперты.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури отмечал, что зависимость Индии от российской нефти "резко снизится" из-за более привлекательной в ценовом отношении нефти из стран Персидского залива. Между тем глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что страна не намерена отказываться от приобретения нефти у России, поскольку это соответствует интересам индийского народа.