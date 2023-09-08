Глава Sinopec и премьер Казахстана обсудили реализацию проектов в нефтегазовой сфере

Юй Баоцай в ходе беседы с Алиханом Смаиловым предложил организовать профессиональную стажировку в нефтегазовой отрасли для казахстанских специалистов

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент компании Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) Юй Баоцай обсудили на встрече в Астане реализацию новых проектов в нефтегазовой сфере. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

Глава кабинета министров отметил, что при непосредственном участии Sinopec в республике завершено несколько значимых проектов, в том числе модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Он также напомнил, что в недавнем послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сформировать прочный промышленный каркас страны, в частности, поставлена задача по ускоренному развитию нефтегазохимических производств.

"В этой связи "якорный" проект "Полиэтилен" является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли, а его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны. Учитывая, что Sinopec является одним из мировых лидеров в области нефтегазохимии, вопрос вхождения компании в проект в качестве равноправного партнера имеет стратегическое значение", - сказал Смаилов.

По данным пресс-службы, Sinopec рассматривает возможность участия и в других перспективных проектах в Казахстане. Глава Sinopec также предложил организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли.

18 мая в рамках государственного визита Токаева в КНР казахстанская нефтегазовая компания "Казмунайгаз" и Sinopec подписали соглашение о принципах в отношении совместной реализации проекта "Полиэтилен" в Атырауской области. Документ предполагает вхождение Sinopec в проект в качестве полноправного партнера наравне с "Сибур".

"Казмунайгаз" реализует нефтегазохимический проект "Строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год", завод будет построен на территории специальной экономической зоны в Карабатане в непосредственной близости к месторождению Тенгиз (Атырауская область). В апреле 2023 года "Сибур" официально завершил вхождение в проект. В мае партнеры приступили к разработке базового проектирования.