8 сентября, 05:46

Физлицам могут разрешить самим ограничивать свое участие в азартных играх

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Перечень отказавшихся от азартных игр физлиц, согласно проекту закона, будет составлять Единый регулятор азартных игр

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Физические лица смогут сами ограничить свое участие в азартных играх, направив организатору игр соответствующее заявление. Об этом говорится в разработанном Минфином РФ проекте закона, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Перечень отказавшихся от азартных игр физлиц, как предполагается, будет составлять Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ).

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Соответствующую новую статью предлагается внести в федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

"Дополнить статьей 52 следующего содержания: Физическое лицо вправе отказаться от участия в азартных играх соответствующего вида путем направления организатору азартных игр соответствующего вида заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. <...> Единый регулятор азартных игр ведет перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх", - следует из текста документа.

Отмечается, что направить такое заявление за человека, признанного ограниченно дееспособным, сможет попечитель. Заявление можно подать в бумажном виде, а также электронно через официальный сайт организатора азартных игр в Интернете.

Организатор азартных игр обязан принять заявления и не допустить приема ставки от подавшего его физлица, следует из текста проекта. В течение одного часа с момента получения заявления организатор должен обеспечить передачу такого заявления или его электронной копии ЕРАИ. В проекте также предполагается возможность выхода из этого перечня. Для этого человек должен направить организатору заявление не ранее чем через четыре месяца со дня включения информации о нем в указанный перечень.

Необходимость формирования соответствующего перечня связана с отсутствием механизма защиты прав физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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