Физлицам могут разрешить самим ограничивать свое участие в азартных играх

Перечень отказавшихся от азартных игр физлиц, согласно проекту закона, будет составлять Единый регулятор азартных игр

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Физические лица смогут сами ограничить свое участие в азартных играх, направив организатору игр соответствующее заявление. Об этом говорится в разработанном Минфином РФ проекте закона, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Перечень отказавшихся от азартных игр физлиц, как предполагается, будет составлять Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ).

Соответствующую новую статью предлагается внести в федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

"Дополнить статьей 52 следующего содержания: Физическое лицо вправе отказаться от участия в азартных играх соответствующего вида путем направления организатору азартных игр соответствующего вида заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. <...> Единый регулятор азартных игр ведет перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх", - следует из текста документа.

Отмечается, что направить такое заявление за человека, признанного ограниченно дееспособным, сможет попечитель. Заявление можно подать в бумажном виде, а также электронно через официальный сайт организатора азартных игр в Интернете.

Организатор азартных игр обязан принять заявления и не допустить приема ставки от подавшего его физлица, следует из текста проекта. В течение одного часа с момента получения заявления организатор должен обеспечить передачу такого заявления или его электронной копии ЕРАИ. В проекте также предполагается возможность выхода из этого перечня. Для этого человек должен направить организатору заявление не ранее чем через четыре месяца со дня включения информации о нем в указанный перечень.

Необходимость формирования соответствующего перечня связана с отсутствием механизма защиты прав физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх.