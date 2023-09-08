ЦБ выпускает золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей

Монета выполнена из золота 999 пробы, имеет форму круга диаметром 22,6 мм

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Банк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную Георгию Победоносцу, говорится в сообщении регулятора.

Монета выполнена из золота 999 пробы, имеет форму круга диаметром 22,6 мм. Изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж монеты - до 150 тыс. единиц.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. Также имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "50 рублей", дата "2023 год", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

ЦБ напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.