Nikkei: HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Белоруссии с 27 октября

В распоряжение редакции издания попала внутренняя рассылка для клиентов банка, что этот шаг связан с "усложнением регуляторного ландшафта" в международной финансовой сфере

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Белоруссии с 27 октября 2023 года. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

Она указывает со ссылкой на попавшую в распоряжение редакции внутреннюю рассылку для клиентов банка, что данный шаг связан с "усложнением регуляторного ландшафта" в международной финансовой сфере. Целью подобного решения стала "минимизация операционной подверженности рискам в России и Белоруссии даже в тех областях, где такая деятельность [денежные переводы] разрешена в соответствии с применяемым законодательством". Представители банка не ответили на просьбу издания прокомментировать эту информацию.

При этом ряд представителей бизнеса, опрошенных газетой, полагают, что полное прекращение обработки финансовой группой подобных операций "кажется излишним", поскольку в настоящее время ряд транзакций с Россией "не подпадает под западные санкции". "Это решение приведет к тому, что российские компании обратятся к другим банкам. Это [их уход из числа клиентов HSBC] негативно повлияет на на привлекательность Гонконга в качестве глобального делового хаба", - отметил один из клиентов банка, поддерживающего деловые связи с РФ.

Ранее финансовый регулятор Сянгана выпустил разъяснение, что местные банковские организации не обязаны следовать односторонним санкциям, введенным против России, напоминает издание.