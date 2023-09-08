В Вашингтоне намерены усилить поддержку продовольственной безопасности в рамках G20

Этот шаг станет ответной мерой на приостановку Россией участия в черноморской зерновой инициативе, заявила министр финансов США Джанет Йеллен

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти США планируют усилить поддержку Глобальной программы сельского хозяйства и продовольственной безопасности (GAFSP), созданной в рамках G20, в качестве ответной меры на приостановку Россией участия в черноморской зерновой инициативе. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Нью-Дели, мероприятие транслировалось онлайн.

"В качестве ответной меры [на выход России из зерновой сделки] мы надеемся продвинуться в таких направлениях, как поддержка Глобальной программы сельского хозяйства и продовольственной безопасности (GAFSP), а также в работе по успешному пополнению программы Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН (МФСР)", - сказала министр.

По ее словам, Вашингтон испытывает "глубокое беспокойство" из-за приостановки Россией своего участия в черноморской зерновой инициативе. Данный шаг, по оценкам Йеллен, "особенно остро ощущается в странах с низким и средним доходом".

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.

Глобальная программа сельского хозяйства и продовольственной безопасности (GAFSP) была создана в 2010 году в рамках структур G20. По данным сайта, страны G20 разработали многосторонний механизм финансирования, который направлен на поддержку национальных и региональных планы развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в бедных странах. По состоянию на 7 сентября, объем фонда GAFSP составляет $816 млн. Его основными донорами являются США, Германия и Канада.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.