Переработка электронных отходов в России выросла в 3,5 раза с 2019 года

При этом сбор электронных отходов в РФ вырос более чем в 2,5 раза

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сбор электронных отходов в России вырос более чем в 2,5 раза, а их переработка - более чем в 3,5 раза с начала мусорной реформы в 2019 году. Об этом говорится в исследовании ассоциации "СКО Электроника-Утилизация", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"С 2019 года сбор электроники в России вырос более чем в 2,5 раза, а переработка - более чем в 3,5 раза. Объем переработки батареек за пять лет увеличился в пять раз. В частности, покупатели "М.Видео-Эльдорадо" с 2019 года собрали 260 тысяч устройств и 9,5 млн батареек", - говорится в исследовании.

Кроме того, мощности перерабатывающих предприятий с 2019 года достигли 500 тыс. тонн в год. На конец августа 2023 года на переработке электронных отходов в России специализируется более 354 предприятий (против 80 в 2019 г.). Число розничных магазинов, принимающих технику на переработку, выросло в 2,5 раза, до 836 по всей стране. За последние годы также удалось существенно увеличить процент отходов электроники, которые вовлекаются в переработку, а не идут на размещение на полигоны или сжигание - в 2022 году более 97% процентов собранных отходов электроники прошли переработку на лицензированных предприятиях (+30% с 2019 года).

Чаще всего на переработку сдают стиральные машины, холодильники, мобильные устройства. Больше всего техники передают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля и Самары.

"Сегодня на федеральном уровне не предусмотрены меры поддержки для сборщиков и переработчиков электронных отходов, а также не созданы основы для мотивации бизнеса на заказ качественной услуги утилизации, осуществляемой безопасным для природы образом. При этом создание мощностей по переработке и сбору электронных отходов - капиталоемкий процесс. <...> Нарастить объемы переработки электронных отходов в России до целевых показателей поможет поддержка федеральных, региональных и муниципальных программ по централизованному сбору электронных отходов у населения. <...> При этом мы видим, что с 2019 года <...> заметна положительная динамика осознанного подхода от населения к сдаче отходов на утилизацию, выросла доля вторичного сырья в производстве новой продукции", - заявил директор ассоциации "СКО Электроника-Утилизация" Владислав Бондарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Исследование отрасли проведено на основе анкетирования девяти заводов-партнеров федеральной программы по сбору пришедшей в негодность техники, а также собственных данных. В 2019 году М.Видео-Эльдорадо совместно с ассоциацией "Электроника-Утилизация" запустила федеральную программу сбора старой электроники, а также целый ряд региональных программ, реализуемых компаниями-утилизаторами.