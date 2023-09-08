"Яндекс" запустил подразделение беспилотных автомобилей за рубежом под названием Avride

Юридическое лицо компании было переименовано ранее, сейчас у автономных автомобилей за рубежом появился свой сайт

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международная часть "Яндекса" запустила подразделение беспилотных автомобилей под новым названием Avride, выяснил ТАСС. Юридическое лицо компании было переименовано ранее, сейчас у автономных автомобилей за рубежом появился свой сайт.

Согласно данным из иностранных реестров юридических лиц, Yandex Self Driving Group - так назывался ранее международный дивизион беспилотных автомобилей "Яндекса" - сейчас имеет название Avride. Переименование произошло до июня 2023 года, а не так давно Avride запустил собственный сайт.

На веб-ресурсе сообщается, что команда сервиса состоит из нескольких сотен инженеров, многие из которых работали над технологией автономного вождения в "Яндексе". Утверждается, что путь команды начался в 2017 году. Там же указано, что сервис уже помогает партнерам в разных странах, "от Южной Кореи до ОАЭ", расширять возможности доставки.

Также было переименовано и юрлицо Yandex Self Driving Group, которое работает в США.

ТАСС направил запрос в "Яндекс".