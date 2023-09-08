Суд Пермского края постановил истребовать в пользу государства акции "Метафракс кемикалс"

Речь идет о более 280 млн акций, находящихся в чужом незаконном владении

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края постановил истребовать в пользу государства из чужого незаконного владения акции АО "Метафракс кемикалс". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Арбитражный суд Пермского края решил исковое требование заместителя генерального прокурора России в интересах Российской Федерации удовлетворить, истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" в количестве 281 672 929 штук из чужого незаконного владения АО "Медиахолдинг", 802 299 штук - из чужого незаконного владения ОАО "Метафракс трейдинг", - огласила судья на процессе.