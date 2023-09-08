Омская область и "ЭР-Телеком" подписали соглашение о создании первого в регионе IT-парка

Объем инвестиций оценили в 2 млрд рублей

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. В Омской области и компания "ЭР-Телеком" подписали соглашение о создании в Омске первого IT-парка. Как заявил журналистам врио губернатора региона Виталий Хоценко, для резидентов парка планируют выработать дополнительные региональные меры поддержки.

"У нас дан старт созданию частного IT-парка. Мы будем прорабатывать снижение арендной платы для арендаторов, для резидентов, обсудим механизм снижения по налогу на имущество, на землю и многие другие решения. Нас в этом поддерживает министерство [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России], мы преодолеем все преграды", - сказал Хоценко.

Директор технопарка компании "ЭР-Телеком" Morion Digital в Перми Оскар Ягафаров рассказал на встрече министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева с IT-сообществом Омска рассказал, что первая очередь технопарка планируется запустить в 2024 году. Общая площадь технопарка составит 20 тыс. кв. м, объем инвестиций - до 2 млрд рублей. Планируется привлечь 25 резидентов, которые создадут 2,5 тыс. рабочих мест.

Как уточнил ТАСС заместитель председателя правительства Омской области, региональный министр цифрового развития и связи Денис Цуканов, проект технопарка предполагает создание к 2027 году еще двух корпусов. "В конечном итоге омский парк будет крупнее пермского, площадь которого в настоящий момент составляет около 86 тыс. офисных и производственных площадей", - отметила она.