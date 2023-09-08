Выплаты к 80-летию снятия блокады Ленинграда получат 240 тыс. человек из разных регионов

Правительство Петербурга также учредило почетный знак в честь 80-й годовщины освобождения Ленинграда, который получат 60 тыс. блокадников, включая 11,6 тыс. проживающих за пределами города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Региональные выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады получат почти 240 тыс. блокадников и ветеранов, которые проживают в Санкт-Петербурге и других регионах. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочей встрече, которую провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с главами Петербурга и Ленинградской области во время посещения Пискаревского кладбища в день памяти жертв блокады.

"Мы на региональном уровне приняли постановление о выплате жителям блокадного Ленинграда. В общей сложности их получат 239,5 тыс. человек, из них 9 тыс. - те, которые проживают в других регионах", - сказал Беглов.

Ранее он сообщал, что на единовременные выплаты из городского бюджета планируется выделить более 1,5 млрд рублей. Запланированы выплаты в сумме 5 тыс. рублей для вдов ветеранов и для "детей войны" - тех, кто родился до 3 сентября 1945 года. По 10 тыс. рублей получат проживающие в Петербурге инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Такая выплата предназначена также жителям других субъектов Российской Федерации, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда".

Также Беглов сообщил, что правительство города учредило почетный знак в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его получат 60 тыс. блокадников, в том числе 11,6 тыс. проживающих за пределами Петербурга, из них 2,4 тыс. - в странах ближнего и дальнего зарубежья. К 80-летию снятия блокады в городе запланировано 130 мероприятий.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи сообщил, что в регионе запланировано около 500 мероприятий в рамках подготовки к памятной дате.

Участники встречи приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина". На Пискаревском кладбище в присутствии губернатора Севастополя Михаила Развожаева открыта памятная плита севастопольцам, защищавшим Ленинград.

Подвиг Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842 человек, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.