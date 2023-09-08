Reuters: Oil India инвестирует $2 млрд в возобновляемые источники энергии к 2040 году

Эти вложения станут частью планов компании по достижению углеродной нейтральности

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Индийская государственная энергетическая компания Oil India инвестирует 165 млрд рупий (около $1,98 млрд) в проекты, связанные с возобновляемыми и экологически чистыми источниками энергии (ВИЭ), к 2040 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно указывает со ссылкой на источники, что эти вложения станут частью планов компании по достижению углеродной нейтральности к 2040 году. При этом 90 млрд рупий ($1,08 млрд) будут направлены на развитие проектов солнечной и береговой ветроэнергетики, их совокупная мощность составит 1,8 МВт. Еще 30 млрд рупий ($361 млн) компания инвестирует в развитие технологий зеленого водорода. При этом Oil India "уже занимается строительством заводов по производству экологически чистого водорода и сжатого биогаза на северо-востоке Индии" и инвестирует дополнительные 10 млрд рупий ($120 млн) в проекты по улавливанию углерода из окружающей среды, а также его хранению и использованию.

Как отмечает агентство, помимо Oil India еще шесть государственных энергетических компаний планируют инвестировать в достижение углеродной нейтральности к 2070 году 6,38 трлн рупий ($768 трлн). В их число входят Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp, GAIL (India), Oil and Natural Gas Corp.

Ранее, выступая на Деловом форуме БРИКС, который проходит в рамках саммита объединения в Йоханнесбурге, премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что страна активно развивает зеленую экономику, поощряя развитие возобновляемых источников энергии.

"Мы прилагаем активные усилия, чтобы сделать Индию мировым производственным хабом в таких секторах, как солнечная и ветряная энергетика, производство электрических двигателей, зеленого водорода. Благодаря этому Индия станет огромным рынком для возобновляемых технологий", - указал он.