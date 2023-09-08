Компании Москвы обеспечили 54% поступлений в региональные бюджеты

Предприниматели города за год действия автоматизированной упрощенной системы налогообложения перечислили в бюджет Москвы 114,3 млн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Предприятия малого бизнеса Москвы обеспечили 54% поступлений в региональные бюджеты по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) за год ее действия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Столичные предприниматели за год действия автоматизированной упрощенной системы налогообложения перечислили в бюджет Москвы 114,3 млн рублей, что составляет 54% совокупных поступлений от АУСН в бюджеты субъектов РФ", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что АУСН - новый налоговый режим для малого бизнеса, он действует в Москве, Калужской и Московской областях, а также Республике Татарстан с 1 июля 2022 года. В прошлом году его могли применять только новые индивидуальные предприниматели и юридические лица с годовым доходом не выше 60 млн рублей, имеющие не более пяти сотрудников. Предприниматели, выбравшие при регистрации этот режим налогообложения, за прошлый год перечислили в бюджет 9 млн рублей.

С 2023 года возможность перейти на АУСН получили уже действующие ИП и компании, которые соответствуют этим требованиям. Благодаря этому объем налоговых отчислений от спецрежима вырос - за первое полугодие 2023 года он составил 105,3 млн рублей, отметил заммэра.

"Благодаря простоте и удобству использования АУСН быстро набирает популярность в таких сферах, как, например, интернет-торговля, консалтинг, разработка компьютерного программного обеспечения, бухгалтерские и юридические услуги", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой.

Главным преимуществом АУСН является отсутствие необходимости сдавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды, а также самостоятельно рассчитывать налог - это делает автоматизированная система на основании данных ККТ, выписок из банков и сведений о доходе, которые сами налогоплательщики сообщают через свой личный кабинет на сайте ФНС. Предприниматели, выбравшие этот налоговый режим, также не платят страховые взносы в фонды - их компенсирует бюджет.