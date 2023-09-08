Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале 2023 года на уровне 4,9%

Относительно I квартала 2023 года ВВП вырос на 8,6%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП России в II квартале 2023 года на уровне 4,9% в годовом выражении, следует из данных первой оценки ВВП РФ.

Ранее Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в II квартале на том же уровне - 4,9%.

Относительно I квартала 2023 года ВВП вырос на 8,6%.

По данным Росстата, во втором квартале рост объема ВВП связан с возросшим спросом на рынке общественного питания - на 17%; положительной динамикой в строительстве - 11,7%; оптовой и розничной торговле - 11%; в обрабатывающих производствах - 10,6%.

Как сообщает Росстат, на динамику ВВП в II квартале 2023 года также повлияли: сельское хозяйство (+4%); информация и связь (+3,5%); транспортировка и хранение (+2,8%); добыча полезных ископаемых (+0,7%).