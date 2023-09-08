Ситибанк закроет Уральский и Привожский филиалы

Все счета клиентов, открытые в филиалах, поменяют свои реквизиты

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ситибанк планирует закрыть Приволжский и Уральский филиалы, включая обслуживание в банкоматах, говорится в сообщении кредитной организации.

"Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов АО КБ "Ситибанк", включая обслуживание в банкоматах. Это связано с решением Citi, объявленным в августе 2022 года, о сворачивании розничного бизнеса в России", - сообщили в банке.

Там также отметили, что все счета клиентов, открытые в Уральском и Приволжском филиалах, поменяют свои реквизиты.

"Изменения коснутся как номеров счетов, так и БИКа. Вследствие этого, мы будем вынуждены отменить все инструкции на постоянный перевод (за исключением инструкций на списание страховой премии по действующим программам "Сити Защита от Несчастного случая", "Формула защиты", "Сити-Копилка" при наличии) и установленных получателей (шаблоны) для переводов. В ежемесячной выписке будут отображены операции, как по старым счетам, так и по новым. Счет кредитной карты также поменяется, актуальные номера счетов будут доступны в личном кабинете", - отмечается в сообщении.

Также в кредитной организации уточнили, что КБ "Ситибанк" продолжит нести ответственность по всем обязательствам перед кредиторами и клиентами закрываемых Уральского и Приволжского филиалов. Клиентам останутся доступны удаленные каналы обслуживания (интернет-банк Citibank Online и мобильный банк Citi Mobile), терминалы Элекснет и банкоматы сторонних кредитных организаций в соответствии с индивидуальным тарифным планом.

В Ситибанке добавили, что остатки средств со счетов закрываемых Уральского и Приволжского филиалов перечисляются на корреспондентский счет КБ "Ситибанк" в ГУ Банка России по ЦФО, отметив, что изменение реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей КБ "Ситибанк" по отношению к своим клиентам. "Ваши средства будут доступны вам в полном объеме по новым реквизитам", - заверили в кредитной организации.

В апреле 2021 года Citi принял решение продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали страны региона "Ближний Восток, Африка, Европа и Азия", Мексику и Россию.

В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении своего присутствия в России и планах свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.