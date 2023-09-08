Лихачев: центр физики и математики в Сарове оптимально вписался в структуру Росатома

Сейчас невозможно представить город без НЦФМ, отметил глава госкорпорации

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) за два года существования вписался в структуру Росатома и федеральную систему знаний и просвещения, заявил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными в Сарове.

"Сейчас невозможно представить Саров без НЦФМ, без филиала, хотя только два года прошло. Первый выпуск в этом году. Что для нас важно: во-первых, абсолютно оптимально вписался НЦФМ в жизнь Росатома во всей этой большой лестнице, от детского сада до работы серьезных научных руководителей, когда, двигаясь по ступенькам, люди с удовольствием раскрывают свой талант. И второе - НЦФМ и МГУ Саров здорово вписался в федеральную систему, в то, что сейчас делается по линии общества "Знание", платформы "Россия - страна возможностей", центра "Машук". Мы очень активные участники всего этого, этим гордимся и привносим свою лепту", - сказал Лихачев.

Он также напомнил, как принималось решение о создании НЦФМ в ноябре 2020 года, в самый разгар пандемии, при огромном количестве неопределенностей.

"Под вашим нажимом", - пошутил Путин.

"Тогда, конечно же, немного было союзников у этого решения - просто время было такое, все были заняты текучкой. Для нас это было - часть жизни, это было нам прямо очень сильно нужно. Но я бы отметил еще двух людей, которые сделали это своей личной повесткой - это Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ, и Александр Михайлович Сергеев, в тот момент президент Академии наук", - заключил Лихачев.

Саровский филиал МГУ является ключевым элементом НЦФМ, который создается при участии Росатома по инициативе президента РФ. Филиал создали в 2021 году для обучения научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в области физики и математики для высокотехнологичных организаций РФ.