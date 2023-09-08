8 сентября, 19:08

Росатом к 2025 году полностью заместит западное инженерное ПО с помощью программы "Логос"

Глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал задачей заменить Ansys, Siemens и другие продукты

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Программное обеспечение "Логос" с 2025 года заместит западные продукты по математическому моделированию при решении инженерных задач. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными в Сарове.

"Наша задача - полностью заменить к 2025 году Ansys, Siemens, другие продукты, просто нет другого пути. Года два-три назад было первое совещание, вы еще тогда меня пытали, что такое Ansys и как это все работает. Я очень рад, что мы вас не подвели и все ближе и ближе к стопроцентному импортозамещению в самом сложном индустриальном программном обеспечении", - сказал Лихачев.

В настоящее время пакет программ "Логос" уже используется более чем в 90 организациях страны, с его использованием проектируется 40 высокотехнологичных изделий, в том числе 30 в оборонной промышленности.

ПО для математического моделирования предназначено для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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