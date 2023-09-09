В Хабаровском крае в инфраструктуру площадок ТОР вложили 6,8 млрд рублей

Основную часть средств выделили из федерального бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство 24 объектов инфраструктуры площадок территории опережающего развития (ТОР) планируется в Хабаровском крае, уже построено 48 объектов на 6,8 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников.

"В настоящее время в Хабаровском крае <…> предусмотрена реализация 80 мероприятий, в том числе создание 72 объектов инфраструктуры с господдержкой на сумму 15,1 млрд рублей. <…> С 2016 года создано 48 объектов, использовано 6,8 млрд рублей", - сказал Калашников. Большая часть средств на инфраструктуру выделяется из федерального бюджета.

В прошлом году, уточнил Калашников, было построено 10 объектов обеспечивающей инфраструктуры - это сети водоотведения, водоснабжения, ливневая канализация, объекты энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. Тогда же специалисты приступили к разработке проектной документации для дальнейшего развития площадок "Ракитное" и "Парус" в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.

В этом году, по словам собеседника агентства, в планах получить положительные заключения Главгосэкспертизы на проектную документацию по объекту электроснабжения и по центру региональной авиации и производства самолетов площадки "Байкал". На этот год также значится завершение строительство внутриплощадочных инженерных сетей на площадке "Парус" в Комсомольске, технологическое присоединение нескольких объектов.

"В 2024 году завершим строительство девяти объектов газоснабжения, водоотведения, сети ливневой канализации, автодороги и производственного комплекса с предельной стоимостью 4,7 млрд рублей", - сказал Калашников.

В Хабаровском крае ТОР "Хабаровск" объединила ТОР "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". Единая ТОР охватывает Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, а также рабочие поселки, сельские поселения и муниципальные районы региона.

Создание наилучших условий для ведения бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы поддержки инвесторов будут обсуждаться на сессиях ВЭФ, объединенных темой "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.