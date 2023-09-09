Эксперты назвали самое популярное южное авианаправление по России летом

По данным сервиса "Туту", больше всего перелетов совершалось в Сочи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сочи стал самым популярным южным авианаправлением по России летом текущего года. Об этом рассказали ТАСС в сервисе поездок и путешествий "Туту". Чаще всего в этот город отправлялись путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска. Средняя стоимость билета в одну сторону составила около 12,4 тыс. рублей.

Среди всех городов по России самым популярным у путешественников стала Москва. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону на человека составила около 9,4 тыс. рублей. Чаще всего в столицу отправлялись из Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Калининграда и Минеральных Вод.

Аналитики сервиса "Туту" отметили, что вырос интерес к перелетам между некоторыми региональными городами. Так, в топ-3 направлений по приросту продаж через сервис "Туту" по сравнению с прошлым летом вошли маршруты Самара - Минеральные Воды, Екатеринбург - Барнаул и Сыктывкар - Минеральные Воды.

"Это говорит о том, что тренд на путешествия внутри страны сохраняется, география поездок становится все более разнообразной и интересной, люди осваивают новые маршруты", - заключили в сервисе.

Бронирование отелей

Самостоятельные путешественники по России летом 2023 года чаще всего останавливались в отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Волгограда и Новосибирска.

"За ночь летом 2023 года платили в среднем 4 149 рублей. Средний чек за ночь в отеле и других объектах размещения в Москве составил 4 203 рубля, в Санкт-Петербург - 5 116 рублей, в Сочи - 5 400 рублей. Как правило, в отелях останавливались на две-три ночи", - заключили в сервисе "Туту".